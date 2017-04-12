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13:08 12.04.2017

Нацполиция просит ввести "сухой закон" на территории возле объектов Евровидения в Киеве

Национальная полиция Украины просит киевские власти запретить продажу алкогольных напитков (кроме пива в пластиковой таре) на объектах Евровидения – на территории, прилегающей к Еврогородку (Крещатик) и Международному выставочному центру (МВЦ).

"От города снова хотят ограничений на продажу крепких напитков. На этот раз Нацполиция просит столичную администрацию принять решение, распоряжение "О запрете реализации пива (кроме пива в пластиковой таре), алкогольных и слабоалкогольных напитков, столовых вин…" к Евровидению", - написал депутат Киевского городского совета Александр Пабат на странице в Фейсбуке в среду и выложил фотокопию письма в адрес Киевской горгосадминистрации от замглавы Нацполиции – начальника патрульной полиции Александра Фацевича.

А.Пабат указал, что "сухой закон" предлагается ввести с 4 по 15 мая на территории у "Еврогородка" (Крещатик) и с 8 по 13 мая - на территории, прилегающей к МВЦ.

Как известно, полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.

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