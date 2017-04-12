В Харькове пожарные потушили 6 автомобилей, горевших на стоянке возле супермаркета

В Харькове по проспекту Петра Григоренко (бывш. проспект Маршала Жукова) на автостоянке возле супермаркета "Рост" в ночь на среду произошел пожар.

Как сообщает в среду пресс-служба ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, сообщение о возгорании автомобилей поступило на номер "101" в 00:09.

"Прибыв, пожарные установили, что огнем полностью были охвачены 6 машин Toyota Land Cruiser Prado, Lexus 460, Honda Acord, BMW 525, BMW Х5, Mercedes 400. Общая площадь пожара составила 30 кв. м", - говорится в сообщении.

Спасатели приняли меры по защите от огня стоявших рядом машин Fiat 500L и Toyota Camry.

"Вскоре после этого, прибыли хозяева авто и отогнали их на безопасное расстояние. Эти легковушки пострадали частично. Остальные горящие автомобилей спасатели покрыли слоем пены, предварительно подготовив и проведя пенную атаку" - говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 00:27, а в 01:30 - ликвидирован.

Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара выясняется