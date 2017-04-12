Кабмин выделил 6 млн грн помощи членам семей 4 погибших и 14 получившим инвалидность в АТО

Кабинет министров Украины выделил 6 млн 90,3 тыс. грн для предоставления одноразовой денежной помощи членам семей 4 лиц, погибших и 14 лицам, получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции (АТО).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Средства выделены Министерству социальной политики за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

В частности, помощь будет выплачена 14 гражданам, получившим инвалидность: I группы – 1 человек в сумме 362,5 тыс. грн, II группы - 7 человек в сумме 1 млн 986,8 тыс. грн, III группы – 6 человек в сумме 1 млн 305 тыс. грн

Членам семей 4 погибших будет выплачено по 609 тыс. грн.