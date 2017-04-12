События

12:48 12.04.2017

Кабмин выделил 6 млн грн помощи членам семей 4 погибших и 14 получившим инвалидность в АТО

Кабинет министров Украины выделил 6 млн 90,3 тыс. грн для предоставления одноразовой денежной помощи членам семей 4 лиц, погибших и 14 лицам, получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции (АТО).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Средства выделены Министерству социальной политики за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

В частности, помощь будет выплачена 14 гражданам, получившим инвалидность: I группы – 1 человек в сумме 362,5 тыс. грн, II группы - 7 человек в сумме 1 млн 986,8 тыс. грн, III группы – 6 человек в сумме 1 млн 305 тыс. грн

Членам семей 4 погибших будет выплачено по 609 тыс. грн.

ВАЖНОЕ

Причина аварии на шахте "Степовая" и гибели 8 людей в нарушении правил безопасности и охраны труда – итоги расследования

Пятеро украинских военных ранены в зоне АТО за сутки

НАБУ направило в ГПУ документы для передачи компетентным органам Испании с целью экстрадиции матери Онищенко Кадыровой

Ракетный щит Украины должен стать частью единой системы безопасности на Европейском континенте – Турчинов

Подозреваемый в убийстве журналиста Василия Сергиенко задержан в Киевской области

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко отправился в Луганскую область

В Украине немного похолодает, местами заморозки на почве

Руководители госорганов до 14 апреля должны подать в НАПК отчеты о подаче сотрудниками е-деклараций, но реестр не работает – Петренко

Нацполиция просит ввести "сухой закон" на территории возле объектов Евровидения в Киеве

Обвинение в хищении 82 млн грн нацпроекта "Воздушный экспресс" направлено в суд - НАБУ

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog5785.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА