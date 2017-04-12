Около десятка активистов "Нацкорпуса" продолжают пикетировать офис Сбербанка в Киеве

Киев. 12 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Возле центрального отделения "дочки" российского Сбербанка в Киеве на ул.Владимирской по состоянию на полдень среды продолжается акция протеста активистов "Национального корпуса", на месте находятся до 10 представителей партии.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", окна и двери отделения банка закрыты ролетами, однако финучреждение продолжает работу.

Активисты установили напротив входа в отделение 4 агитационные палатки, в одной из них - звуковая аппаратура, в другой – импровизированный пищеблок, еще в двух отдыхают активисты.

Обстановка на месте акции спокойная, правопорядок охраняют несколько представителей Национальной гвардии, рядом припаркован полицейский автобус.