Повышение пенсий в Украине с октября обойдется в 11-12 млрд грн - Рева

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявляет, что повышение пенсий с 1 октября обойдется в дополнительных 11-12 млрд грн, которые планируется профинансировать за счет роста поступлений Пенсионного фонда Украины.

"Мы посчитали, что до конца года, на осовременивание – если с 1 октября мы это делаем – нам необходимо дополнительно к тем средствам, которые у нас бюджетом предусмотрены, и поступления в Пенсионный фонд, нам необходимо до конца года 11-12 млрд грн", - сказал министр журналистам перед заседанием Кабинета министров Украины в среду.

А.Рева отметил, что за первый квартал 2017 года поступления Пенсионного фонда сверх предусмотренного плана составили 7 млрд грн. Поэтому, по словам министра, до 1 октября удастся накопить необходимые для повышения средства.

По словам министра, условием перевыполнения планов поступлений в Пенсионный фонд является увеличение базы плательщиков пенсионных отчислений.

А.Рева отметил, что повышение пенсий можно было бы профинансировать за счет увеличения дотаций из государственного бюджета, однако это тупиковый путь, и правительство на него не пойдет.