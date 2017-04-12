Подросток, пострадавший от удара током на опоре ЛЭП в Харькове, умер в больнице

13-летний подросток, пострадавший от удара током, когда делал селфи на опоре линии электропередач в Харькове, умер в больнице в среду утром.

"Врачи сообщили, что 13-летний пострадавший на электроподстанции умер сегодня в 3-30 утра", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Харьковского горсовета.

Собеседник агентства также сообщил, что второй пострадавший подросток (12 лет) по-прежнему в больнице под наблюдением врачей.

Как сообщалось, на территории подстанции "Победа" в Харькове 9 апреля около 16-30, два подростка (12 и 13 лет) пострадали от удара током и были госпитализированы в тяжелом состоянии. Это произошло, когда они хотели сделать селфи и залезли на опоры ЛЭП, которые находятся под напряжением 110 киловольт. От удара током 13-летнего подростка отбросило в сторону, а 12-летний застрял на проводах.