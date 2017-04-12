Гройсман поздравил работников ракетно-космической отрасли Украины с профессиональным праздником, признал проблему с недофинансированием отрасли

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил работников ракетно-космической отрасли с отмечаемым 12 апреля профессиональным праздником.

Как отмечается в размещенном на сайте правительства поздравлении, ракетно-космическая отрасль была и остается "визитной карточкой" Украины как государства с фундаментальным опытом в сфере высоких технологий: участие в таких международных проектах, как "Морской старт" (Sea Launch), закрепило за Украиной репутацию "влиятельного игрока" в сфере разработки ракетно-космической техники.

Располагая высококачественными технологиями в области ракетостроения и предоставления космических услуг, а также высококвалифицированными специалистами, украинская ракетно-космическая отрасль имеет все основания для укрепления рейтинговых позиций на международных рынках, подчеркивает премьер, при этом акцентируя: наряду с другими секторами национальной экономики отрасль "нуждается в модернизации и коммерциализации".

"Правительство осознает проблему с недостаточным финансированием отрасли, поэтому в настоящее время ведется активная работа по привлечению иностранных инвестиций для перезагрузки производственного потенциала, реализации научно-проектных направлений", - заявил премьер.

При этом глава правительства также особо отметил усилия Государственного космического агентства Украины, а также работников отраслевых предприятий по сохранению производственного потенциала ракетно-космической отрасли в течение всех лет независимости государства.