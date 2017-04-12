События

11:16 12.04.2017

Возле Старого Айдара стреляли в сторону беспилотника СММ ОБСЕ

В Луганской области неподалеку Старого Айдара стреляли из стрелкового оружия вблизи беспилотного летательного аппарата Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

"11 апреля патруль СММ в составе пятерых сотрудников миссии на двух бронированных автомобилях находился примерно в 2,5 км к югу от подконтрольного правительству населенного пункта Старый Айдар (20 км на северо-запад от Луганска) и ориентировочно за 2 км на северо-запад от линии соприкосновения. Выйдя из автомобилей, в 13:00 наблюдатели осуществили запуск беспилотного летательного мини-аппарата (БПЛА)", - сказано в отчете миссии, опубликованном на сайте ОБСЕ.

По информации ОБСЕ, в 13:06, когда БПЛА летел на высоте 120 м над позицией Вооруженных сил Украины, размещенной ориентировочно в 200 м на юго-юго-запад от местоположения патруля, наблюдатели услышали 10 выстрелов из стрелкового оружия также примерно в 200 м на юго-юго-запад от места их расположения.

"По оценке СММ, огонь велся в направлении БПЛА. Команда миссии сразу вернула БПЛА. На аппарате после посадки видимых повреждений выявлено не было. Патруль немедленно покинул этот район", - сказано в отчете.

СММ сообщила об инциденте Совместный центр по контролю и координации (СЦКК), а также обратилась в СЦКК с запросом разобраться с этим инцидентом.

"О запланирован полет БПЛА миссия сообщила в Совместный центр заранее. Это уже второй инцидент с БПЛА СММ за последние семь дней", - от метили в ОБСЕ.

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