Движение поездов на станции "Барышевка" восстановлено после блокирования путей посторонними лицами

Движение поездов на станции "Барышевка" (Киевская обл.) восстановлено в 08:45 12 апреля после перекрытие путей посторонними лицами и блокирования движения пригородного электропоезда № 6803 Яготин – Киев с 6:00.

По информации регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" ПАО "Укрзализныця", причиной незаконного препятствования движению стало возникшее между Киевской обладминистрацией и местным автоперевозчиком недоразумение относительно повышения тарифов на автоперевозки.

Так, во вторник водители маршрутных такси частично не вышли в рейс. Все пассажиры маршрутных такси перешли на железнодорожную станцию, пытаясь уехать в час пик пригородным электропоездом Яготин – Киев. Однако из-за чрезмерного количества желающих сесть в поезд он не смог всех вместить. Вследствие этого возмущенные люди окружили поезд, вышли на пути, тем самым заблокировав его движение.

Из-за инцидента выбились из графика и другие поезда. В частности, произошли задержки скоростных электропоездов Интерсити+ № 712 Киев – Константиновка на два часа, № 722 Харьков – Киев на 1 ч. 40 мин., № 125 Константиновка – Киев на 1 ч. 15 мин. и четырех пригородных электропоездов: № 6802 Киев – Гребенка на 2 ч. 54 мин, № 6805 Гребенка – Дарница на 2 ч. 32 мин., № 6807 Гребенка – Киев-Волынский на 1ч. 40 мин., № 6880 Караваевы Дачи – Яготин на 2 ч. 23 мин.

"Просим пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, внимательно слушать объявления дикторов на станциях по времени задержки и прибытия поездов. "Укрзализныця" просит извинения за временные неудобства. Для максимального обеспечения перевозок пассажиров на этом направлении железнодорожники в ближайшее время рассмотрят возможность увеличения количества вагонов в некоторых электропоездах", - отмечается в сообщении.

Согласно справочной информации, в графике движения пригородных поездов на вторник на участке Киев, Дарница – Яготин, Гребенка предусмотрено курсирование 12 пар пригородных поездов, которые вполне удовлетворяют потребности населения в перевозке, средняя загрузка которых составляет 80%.

В утреннее время с 4:00 до 8:00 по ст. Барышевка отправляется четыре пригородных поезда: № 6801 Яготин – Киев, № 6803 Яготин – Киев, № 6805 Гребенка – Дарница, № 6807 Гребенка – Караваевы Дачи.