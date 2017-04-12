События

11:00 12.04.2017

Турчинов протестировал мобильный командный пункт, управляя очередными испытательными ракетными пусками

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов провел тестирование мобильного командного пункта, управляя очередными испытательными ракетными пусками со своего рабочего места, сообщает в среду пресс-служба СНБО.

"Главный ситуативный центр Украины получил в свое распоряжение мобильный командный пункт, который позволяет управлять спецоперациями любой сложности с любой точки Украины", - говорится в сообщении.

Согласно информации, мобильный командный пункт имеет систему защищенного конфиденциальной аудио и видеосвязи, беспилотные летательные аппараты и комплексную систему видеонаблюдения, которая позволяет обеспечить оперативное управление и анализ сложных ситуаций в сфере безопасности и обороны как из главного ситуативного центра СНБО Украины, так и с любого другого защищенного центра.

"Именно с помощью мобильного командного пункта секретарь СНБО Украины Александр Турчинов управлял очередными испытательными ракетными пусками со своего рабочего места", - говорится в сообщении.

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