Турчинов протестировал мобильный командный пункт, управляя очередными испытательными ракетными пусками

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов провел тестирование мобильного командного пункта, управляя очередными испытательными ракетными пусками со своего рабочего места, сообщает в среду пресс-служба СНБО.

"Главный ситуативный центр Украины получил в свое распоряжение мобильный командный пункт, который позволяет управлять спецоперациями любой сложности с любой точки Украины", - говорится в сообщении.

Согласно информации, мобильный командный пункт имеет систему защищенного конфиденциальной аудио и видеосвязи, беспилотные летательные аппараты и комплексную систему видеонаблюдения, которая позволяет обеспечить оперативное управление и анализ сложных ситуаций в сфере безопасности и обороны как из главного ситуативного центра СНБО Украины, так и с любого другого защищенного центра.

"Именно с помощью мобильного командного пункта секретарь СНБО Украины Александр Турчинов управлял очередными испытательными ракетными пусками со своего рабочего места", - говорится в сообщении.