Подозреваемый в убийстве журналиста Василия Сергиенко задержан в Киевской области

В Васильковском районе Киевской области полиция с применением оружия задержала еще одного подозреваемого в убийстве журналиста и общественного деятеля Василия Сергиенко, который был похищен и убит в 2014 году, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Усилиями оперативников уголовного розыска при поддержке бойцов отряда спецназа криминальной полиции области и Департаменту уголовного розыска Нацполиции после длительных поисков сегодня был задержан гражданин Н. – один из подозреваемых в громком убийстве журналиста Василия Сергиенко", - написал А.Аваков на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Министр напомнил, что В.Сергиенко, который принимал активное участие в Революции Достоинства, злоумышленники похитили из собственного дома в Корсунь-Шевченковском, забили до смерти и закопали в лесу уже после окончания Революции Достоинства - 4 апреля 2014 года.

"Трое негодяев, которых подозревают в этом жестоком преступлении, уже на скамье подсудимых, а этот - находился в розыске по ст. 146 "похищение человека" и тщательно скрывался", - отметил А.Аваков.

По его словам, оперативники криминальной полиции выследили подозреваемого в Васильковском районе Киевской области и устроили многодневную засаду.

"Во время задержания подозреваемый Н. хотел скрыться на автомобиле, протаранил машину полиции, спецназовцы применили оружие, прострелили колеса и поймали проходимца, который был к тому же вооруженный пистолетом", - отметил министр.

А.Аваков проинформировал, что сСейчас продолжаются обыски по адресам, где жил подозреваемый, Вскоре ему будет объявлено о подозрении. Благодарю криминальной полиции за успешную операцию.

Неизвестные похитили журналиста В.Сергиенко 4 апреля 2014 года в городе Корсунь-Шевченковский. Позже его тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесополосе Корсунь-Шевченковского района.

Было открыто уголовное производство по статье "похищение человека и умышленное убийство похищенного человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц".