События

09:39 12.04.2017

ВССУ запретил украинским судам называть оккупированные территории Донбасса "ДНР" и "ЛНР"

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ) сообщил судам низших уровней о недопустимости использования в судебных решениях названий "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика" применительно к временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей.

Согласно информационному письму ВССУ, которое было подготовлено и направлено в суды низших уровней, иногда в резолютивной части судебных решений содержатся указания на то, что место наступления фактов, имеющих юридическое значение (рождение или смерть) происходило в населенных пунктах т.н. "Донецкой народной республики".

"В этом контексте следует учитывать то, что такая практика недопустима, поскольку факт существования ни т.н. "Донецкой народной республики", ни т.н. "Луганской народной республики" не признается органами власти Украины, а в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей вводится особый порядок местного самоуправления. Они признаны временно оккупированными территориями", - констатируется в обнародованом на сайте ВССУ во вторник письме.

ВССУ поручил судам использовать корректные формулировки для населенных пунктов, находящихся на оккупированной территории, то есть без указания вышеуказанных словосочетаний.

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