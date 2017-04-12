События

08:51 12.04.2017

На столичном предприятии, уклонявшемся от уплаты налогов, обнаружены печати военных частей – прокуратура

Прокуратура города Киева, совместно с сотрудниками управления финансовых расследований главного управления Государственной фискальной службы Украины в г.Киеве, в ходе обысков на предприятии, уклонявшемся от уплаты налогов, обнаружили поддельные печати военных частей из разных регионов Украины, сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

Указанное предприятие занималось поставкой комплектующих для военной техники на предприятия военно-промышленного комплекса.

"Установлено, что для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники оформляли приобретение комплектующих для военной техники через ряд обществ с признаками "фиктивности". На самом же деле указанные подконтрольные предприятия никогда их не получали и не производили, а по документам занимались закупкой только продуктов питания, белья и обуви", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По итогам обысков изъята документация, компьютерная техника и свыше 100 печатей и штампов, в том числе военных частей из разных регионов Украины, штампы для формуляров и паспортов комплектующих для военной техники.

По предварительным оценкам, деятельность предприятия нанесла государству убытков на сумму свыше 3,7 млн. грн.

"Сейчас принимаются меры, направленные на привлечение виновных лиц к уголовной ответственности и установление источников происхождения комплектующих, которые поставлялись на предприятия военно-промышленного комплекса Украины", - сказано в сообщении.

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