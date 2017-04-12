Мэр Киева обсудил с представителем Госдепа США ситуацию с Мемориалом памяти жертв Холокоста "Бабий Яр"

Городской голова Киева Виталий Кличко провел встречу со специальным посланником Государственного департамента США по вопросам увековеченья памяти жертв Холокоста Томасом Яздгерди, в ходе которой, стороны обсудили ситуацию с созданием Мемориала памяти жертв Холокоста "Бабий Яр", сообщает пресс-служба мэра.

Т.Зздгерди отметил усилия городских властей в создании Мемориала и уведомил о готовности содействовать в создании Мемориала "дабы достойно почтить память погибших".

Виталий Кличко отметил, что создание Мемориала в Киеве – один из его приоритетов на должности мэра Киева.

"Мемориалы жертвам Холокоста есть в Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Берлине, других городах мира. Однако в Киеве, городе, где произошла эта трагедия, за почти 80 лет не было сделано ничего, чтобы на достойном уровне почтить погибших. Но возвести здание – несложно. Главное – наполнить ее содержанием и донести до будущих поколений правду о той страшной трагедии", - отметил мэр.