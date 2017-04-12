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08:11 12.04.2017

В Днепропетровской области 167 аптеках выдают бесплатные лекарства

В Днепропетровской области 167 аптек участвуют в правительственной программе "Доступные лекарства", в них люди с сердечнососудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой могут получить бесплатные медицинские препараты.

"На Днепропетровщине внедряется правительственная программа "Доступные лекарства". Чтобы получить бесплатные препараты, пациент должен обратиться в амбулаторию за рецептом. С ним пойти в аптеку, которая участвует в программе. Таких в области 167", - рассказала журналистам во вторник заместитель директора департамента здравоохранения ДнепрОГА Виктория Кулик.

По ее словам узнать, какая аптека принимает участие в программе, можно у врача или на сайте Департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации. Там размещен полный перечень аптек, их адреса и реестр бесплатных препаратов.

"Задача Министерства здравоохранения Украины - сделать доступными жизненно необходимые лекарства. Для этого разработали четкую программу. Она уже работает", - отметил во время своей рабочей поездки в Днепропетровскую область заместитель министра здравоохранения Роман Илык.

Он также отметил, что проект финансируется из государственного бюджета. На его реализацию Днепропетровщине выделили 41 миллион гривен.

Программа "Доступные лекарства" направлена на поддержку пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой. Именно эти заболевания чаще всего приводят к инвалидности и смерти.

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