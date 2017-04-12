События

07:24 12.04.2017

Россия озабочена "спасением лица" на фоне скандала с химоружием в Сирии, США дали шанс - постпред при ООН

Россия нервничает в связи с тем, что попала в международную изоляцию, и теряет лицо, покрывая сирийский режим и его химатаку, завила постпред США при ООН Ники Хейли.

Она обвинила Москву в том, что Россия знала о применении сирийским режимом химических боеприпасов в провинции Идлиб.

"Мне кажется, что, если оценивать факты, то видно, что как только информация появилась, они (Россия - ИФ) так быстро встали на защиту (режима - ИФ). Они не выглядели шокированными, удивленными. Они быстро встали на защиту", - сказала дипломат в эфире телеканала CNN.

В ответ на уточняющий вопрос ведущего, она подтвердила: "Да, думаю, они знали".

По словам Н.Хейли, Россия "нервничает", и "чувствует, что ее позиции ослабляет Асад (президент Сирии Башар Асад - ИФ) и то, что она его покрывает".

"Сейчас Россия озабочена тем, как сохранить лицо, а мы предоставляем ей все возможности для этого", - отметила американский постпред.

Она повторила ранее высказанную США позицию о том, что Россия должна определиться, хочет ли она взаимодействовать с мировым сообществом, или же продолжить подержу сирийского режима.

ВАЖНОЕ

Боевики 45 раз обстреляли позиции сил АТО, 5 украинских военных ранены – штаб

Прокуратура Крыма просит МИД предотвратить посещение иностранцами оккупированной Ялты, где пройдет экономический форум

Госпогранслужба создала интернет-ресурс для информации о лицах, незаконно въехавших в Крым

Безопасность и освобождение заложников станут основными вопросами на заседании ТКГ в Минске

Полиция обеспечит безопасность граждан на массовых мероприятиях в Украине - от Пасхи до Евровидения

ПОСЛЕДНЕЕ

Итальянская полиция изъяла вино, произведенное в оккупированном Крыму, с российского стенда на выставке в Вероне

На Волыни СБУ изъяла партию янтаря стоимостью свыше 1 млн. грн.

Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах остановит участие Франции в Шенгене в первые два месяца - СМИ

В Киеве задержаны члены международной группировки по торговле органами

В Испании двух профессоров университета задержали за продажу поддельного лекарства от рака

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА