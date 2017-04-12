Россия озабочена "спасением лица" на фоне скандала с химоружием в Сирии, США дали шанс - постпред при ООН

Россия нервничает в связи с тем, что попала в международную изоляцию, и теряет лицо, покрывая сирийский режим и его химатаку, завила постпред США при ООН Ники Хейли.

Она обвинила Москву в том, что Россия знала о применении сирийским режимом химических боеприпасов в провинции Идлиб.

"Мне кажется, что, если оценивать факты, то видно, что как только информация появилась, они (Россия - ИФ) так быстро встали на защиту (режима - ИФ). Они не выглядели шокированными, удивленными. Они быстро встали на защиту", - сказала дипломат в эфире телеканала CNN.

В ответ на уточняющий вопрос ведущего, она подтвердила: "Да, думаю, они знали".

По словам Н.Хейли, Россия "нервничает", и "чувствует, что ее позиции ослабляет Асад (президент Сирии Башар Асад - ИФ) и то, что она его покрывает".

"Сейчас Россия озабочена тем, как сохранить лицо, а мы предоставляем ей все возможности для этого", - отметила американский постпред.

Она повторила ранее высказанную США позицию о том, что Россия должна определиться, хочет ли она взаимодействовать с мировым сообществом, или же продолжить подержу сирийского режима.