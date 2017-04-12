События

06:39 12.04.2017

Боевики 45 раз обстреляли позиции сил АТО, 5 украинских военных ранены – штаб

За прошедшие сутки боевики совершили 45 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины зоне проведения Антитеррористической операции, в результате которых получили ранения 5 украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении боевики из минометов калибра 82 мм, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали Марьинку, из гранатометов, вооружения БТР и пулеметов – Водяное, из противотанковых гранатометов – Новотроицкое, из вооружения БМП – Широкино, из вооружения БТР – Павлополь, из пулеметов и стрелкового оружия – Березовое. Кроме того, по позициям ВСУ вблизи Водяного, Новотроицкого, Марьинки и Красногоровки вели огонь вражеские снайперы.

На Донецком направлении боевики обстреливали Опытное из минометов калибра 120 мм и 82 мм и вооружения БМП, Авдеевку – из минометов калибра 82 мм, гранатометов, зенитной установки ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов, Вернхнеторецкое – из минометов калибра 82 мм и противотанковых гранатометов, Луганское – из ЗУ-23-2 и вооружения БМП, Зайцево и Пески – из гранатометов и пулеметов, Пески – из вооружения БМП.

На Луганском направлении боевики обстреливали Крымское из минометов калибра 120 мм и противотанковых гранатометов, Новоалександровку – из вооружения БТР и гранатометов, Катериновку – из гранатометов.

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