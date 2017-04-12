События

05:03 12.04.2017

На Волыни СБУ изъяла партию янтаря стоимостью свыше 1 млн. грн.

Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли на Волыни свыше 80 кг. Янтаря различных фракций, сообщает пресс-служба ведомства.

"Правоохранители установили, что житель Волыни скупал "солнечный камень" у нелегальных копателей. Перекупщик планировал переправить янтарь контрабандой за границу для перепродажи. Во время обыска в частном доме злоумышленника в одном из сел Иваничевского района, оперативники СБ Украины изъяли янтарь и два станка для его обработки. По оценке экспертов, стоимость изъятого камня по ценам "черного рынка" составляет свыше одного миллиона гривен", - гласит сообщение на сайте СБУ.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.240 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

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