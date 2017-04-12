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04:01 12.04.2017

Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах остановит участие Франции в Шенгене в первые два месяца - СМИ

Кандидат в президенты Франции от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что намерена приостановить участие Франции в Шенгенском пространстве, если победит на грядущих президентских выборах, сообщают во вторник парижские СМИ.

Кроме того, по словам М.Ле Пен, она планирует принять меры в таких сферах, как экономика и безопасность.

"В течение первых двух месяцев моего мандата я незамедлительно приму ряд конкретных мер по наиболее необходимым вопросам, чтобы возродить демократию и удовлетворить насущные проблемы в экономической сфере, социальной и в сфере безопасности", - приводят ее слова издания.

Как отмечают издания, она подчеркнула, что речь идет не только о приостановке Шенгенского соглашения, а также о восстановлении контроля на границах страны и высылке иностранцев из списка исламских радикалов.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля, второй - на 7 мая.

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