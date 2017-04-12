В Киеве задержаны члены международной группировки по торговле органами

Сотрудники Службы безопасности Украины, совместно с сотрудниками Национальной полиции Украины задержали в Киеве членов международной группировки по торговле внутренними органами людей, сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что злоумышленники из Украины и нескольких других стран подыскивали малообеспеченных граждан и предлагали им продать почку. Для прикрытия нелегального бизнеса, организаторы создали коммерческую структуру, которая якобы предоставляла услуги лечебного туризма. Донорам дельцы платили от тринадцати до пятнадцати долларов США, сами же получали от восьмидесяти до ста тысяч с клиента", - гласит сообщение на сайте ведомства.

После получения согласия от жертв, злоумышленники отправляли их за границу для проведения операций.

Сейчас задержаны шестеро членов группировки. Им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Оперативно-следственные действия продолжаются.