В Испании двух профессоров университета задержали за продажу поддельного лекарства от рака

Полиция Испании задержала пятерых человек, включая двух профессоров испанского Университета Балеарских островов, по подозрению в продаже плацебо под видом лекарства от рака на сумму более чем в 600 тыс. евро, сообщает во вторник газета "Мундо".

Как отмечает издание, в полицию поступило более десятка заявлений от людей, приобретших плацебо под видом лекарства. По словам мужчины, купившего плацебо для дочери, он отдал за него более 25,6 тыс. евро, но так называемое лекарство не подействовало.

Реализацией плацебо занималась созданная для этого некоммерческая организация. В ее документации значилось, что полученные средства являются пожертвованиями родственников на исследование заболевания.

Подозреваемые рекламировали свое средство в социальных сетях, подкрепляя информацию о нем академическим статусом профессоров. Остальные трое задержанных числились просто сотрудниками этой организации.

Представители полиции не уточнили имена профессоров. Их также подозревают в продаже плацебо под видом лекарства от болезни Альцгеймера.

Всем задержанным предъявили обвинение в мошенничестве.