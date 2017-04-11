События

23:46 11.04.2017

На Харьковщине товарняк сбил насмерть человека – полиция

На железнодорожной станции Гениевка (Харьковская обл.) товарный поезд сообщением Основа-Красный Лиман сбил насмерть 28-летнего местного жителя, сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Установлено,… что парень пытался перейти железнодорожные пути в неустановленном месте.

Следователем открыто уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Из-за происшествия движение поездов останавливалось почти на час.

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