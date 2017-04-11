Три взрыва прогремели близ автобуса дортмундской футбольной команды "Боруссия", один человек пострадал

Три взрывных устройства сработали близ автобуса футбольного клуба "Боруссия Дортмунд", пишет во вторник немецкая газета "Бильд".

По последним данным, в результате инцидента получил ранения футболист Марк Бартра. Он был доставлен в близлежащую больницу.

Взрывы прогремели незадолго до матча между командами "Боруссия" и "Монако" в Дортмунде, отмечает издание.

В связи с этим, как сообщается в "Твиттере" футбольного клуба, матч Лиги Чемпионов с "Монако" было решено перенести на среду, 12 апреля.

Остальные игроки не пострадали и находятся в безопасности.

В настоящее время на месте происшествия находится полиция и кареты скорой помощи. Ответственные за взрывы пока не были установлены.