События

21:46 11.04.2017

Три взрыва прогремели близ автобуса дортмундской футбольной команды "Боруссия", один человек пострадал

Три взрывных устройства сработали близ автобуса футбольного клуба "Боруссия Дортмунд", пишет во вторник немецкая газета "Бильд".

По последним данным, в результате инцидента получил ранения футболист Марк Бартра. Он был доставлен в близлежащую больницу.

Взрывы прогремели незадолго до матча между командами "Боруссия" и "Монако" в Дортмунде, отмечает издание.

В связи с этим, как сообщается в "Твиттере" футбольного клуба, матч Лиги Чемпионов с "Монако" было решено перенести на среду, 12 апреля.

Остальные игроки не пострадали и находятся в безопасности.

В настоящее время на месте происшествия находится полиция и кареты скорой помощи. Ответственные за взрывы пока не были установлены.

ВАЖНОЕ

Прокуратура Крыма просит МИД предотвратить посещение иностранцами оккупированной Ялты, где пройдет экономический форум

Госпогранслужба создала интернет-ресурс для информации о лицах, незаконно въехавших в Крым

Безопасность и освобождение заложников станут основными вопросами на заседании ТКГ в Минске

Полиция обеспечит безопасность граждан на массовых мероприятиях в Украине - от Пасхи до Евровидения

Оболонский суд начнет рассматривать дело о госизмене Януковича 4 мая

ПОСЛЕДНЕЕ

ВССУ запретил украинским судам называть оккупированные территории Донбасса "ДНР" и "ЛНР"

СБУ в центре Киева провела спецоперацию по задержанию двух злоумышленников, оружие не применялось

Порошенко подписал изменения в УПК относительно заочного осуждения

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект о государственных фингарантиях предоставления медуслуг

КГГА за две недели демонтировала 236 незаконных АГЗП

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Паяльники
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА