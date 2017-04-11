КГГА за две недели демонтировала 236 незаконных АГЗП

Киевская горгосадминистрация (КГГА) за две недели демонтировала 236 незаконно установленных автогазозаправочных пунктов (АГЗП), сообщает ее пресс-служба.

"В Киеве осталось 55 незаконно установленных АГЗП, которые столичные службы демонтируют в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Киев намерен до конца апреля завершить демонтаж всех нелегальных газовых заправок. Изначально количество незаконных АГЗП столичными властями оценивалась в 370.