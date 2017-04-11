События

18:56 11.04.2017

КГГА за две недели демонтировала 236 незаконных АГЗП

Киевская горгосадминистрация (КГГА) за две недели демонтировала 236 незаконно установленных автогазозаправочных пунктов (АГЗП), сообщает ее пресс-служба.

"В Киеве осталось 55 незаконно установленных АГЗП, которые столичные службы демонтируют в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Киев намерен до конца апреля завершить демонтаж всех нелегальных газовых заправок. Изначально количество незаконных АГЗП столичными властями оценивалась в 370.

ВАЖНОЕ

Прокуратура Крыма просит МИД предотвратить посещение иностранцами оккупированной Ялты, где пройдет экономический форум

Госпогранслужба создала интернет-ресурс для информации о лицах, незаконно въехавших в Крым

Безопасность и освобождение заложников станут основными вопросами на заседании ТКГ в Минске

Полиция обеспечит безопасность граждан на массовых мероприятиях в Украине - от Пасхи до Евровидения

Оболонский суд начнет рассматривать дело о госизмене Януковича 4 мая

ПОСЛЕДНЕЕ

Двое военных ранены в зоне АТО вследствие обстрелов со стороны боевиков во вторник

"Вора в законе" Мжавия задержали в Киеве и выдворили из страны

На въезде в Харьков задержан автомобиль, на котором везли боеприпасы из зоны АТО

Минобразования разрешило получение экстернатного школьного образования жителями Крыма и зоны АТО

Проспект Победы в Киеве может снова стать Брест-Литовским проспектом

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Прайс
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА