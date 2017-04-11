Двое военных ранены в зоне АТО вследствие обстрелов со стороны боевиков во вторник

Незаконные вооруженные формирования 23 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины с начала суток вторника, двое военнослужащих получили ранение, сообщается в сводке пресс-центра АТО по состоянию на 18:00.

На мариупольском направлении из БМП и БТР, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли позиции сил АТО в районе Водяного, из гранатометов, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов - под Марьинкой. По позициям у Новотроицкого боевики стреляли из гранатометов, а из крупнокалиберных пулеметов – по защитникам Чермалыка и Красногоровки.

На донецком направлении по позициям у Опытного боевики стреляли из 120- и 82мм минометов, БМП и гранатометов. "В районе Авдеевки позиции наших войск накрывались огнем из 82-мм минометов, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов. Применение противником минометов калибра 82мм, вооружения БМП, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксированы по опорным пунктам вблизи населенного пункта Пески. Из гранатометов разных систем и стрелкового оружия враг вел огонь по нашим защитникам в районе Зайцево", - говорится в сообщении.

На луганском направлении 120-мм минометы боевики применили по позициям у Крымского, а из гранатометов обстрелял позиции под Катериновкой.