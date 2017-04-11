Прокуратура Крыма просит МИД предотвратить посещение иностранцами оккупированной Ялты, где пройдет экономический форум

Прокуратура Автономной Республики Крым обратилась в Министерство иностранных дел Украины за содействием в предупреждении нарушения украинского законодательства иностранцами в связи с запланированным проведением Международного экономического форума в г.Ялта в апреле текущего года.

"Прокуратура обращает внимание на возможности информирования представительств иностранных стран о соблюдении требований действующего законодательства Украины о порядке въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее иностранцев и о юридической ответственности, которая может наступить в случае несоблюдения порядка пересечения административной границы", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Генпрокуратуры.

Поскольку организаторами форума выступают незаконно образованное на оккупированным РФ полуострове "правительство Республики Крым" и фонд "Ялтинского Международного экономического форума" при поддержке администрации президента РФ, участие в таком мероприятии официальных иностранных представителей может рассматриваться как признание последними изменения статуса АР Крым и г.Севастополя, а также легитимности оккупационного режима, отмечают в прокуратуре.

В крымской прокуратуре напоминают, что Генассамблея ООН в резолюции №68/262 от 27 марта 2014 года подтвердила территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ и призвала все государства не признавать никаких изменений статуса АР Крым и г.Севастополя, а также воздерживаться от любых действий, которые можно было бы толковать как признание изменения их статуса.