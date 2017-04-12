События

10:30 12.04.2017

Онлайн-трансляция пресс-конференции на тему "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины"

В среду, 12 апреля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины" по поводу старта стратегической программы для государственных управленцев высшего уровня сектора безопасности и обороны, разработанной Киево-Могилянской бизнес-школой в партнерстве с правительствами Великобритании, Канады и Офисом связи НАТО в Украине. Участники: руководитель "Школы стратегий" Киево-Могилянской бизнес-школы, руководитель программы "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины" Гелена Саврук; поверенный в делах посла Великобритании в Украине Хелен Фазей; специальный советник по вопросам обороны (Великобритания) в Украине Фил Джонс; заместитель директора Офиса связи НАТО в Украине Марк Опгенорт. Ожидается участие секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (066) 903-00-59 (Роман Палюх).

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