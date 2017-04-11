События

17:58 11.04.2017

"Вора в законе" Мжавия задержали в Киеве и выдворили из страны

Задержанный ранее в Киеве 46-летний "вор в законе", уроженец Грузии Валико Мжавия по кличке "Вало" выдворен за пределы Украины во вторник.

"Сегодня Валико Мжавия выдворили в Стамбул и запретили въезд на территорию Украины", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как отмечается в сообщении, мужчина, ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение умышленного убийства, и проведший почти 15 лет в местах лишения свободы, прибыл в Украину в феврале нынешнего года и планировал создать преступную группировку.

"Валико Мжавия намеревался создать преступную группу, фигуранты которой должны были приехать на Украину из другого государства. Члены банды планировали похищать элитные иномарки и заниматься кражами из квартир. Кроме того, он хотел структуризировать "работу" других преступных группировок таким образом, чтобы иметь прибыль от их деятельности", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, злоумышленник также поддерживал и поощрял сохранение и развитие "преступных традиций", чтобы привлечь к преступной деятельности как можно больше молодежи.

На протяжении последних двух месяцев В.Мжавия проживал в арендованных квартирах украинской столицы, постоянно поддерживая связь с представителями преступной среды, и был задержан оперативниками во время проведения профилактических мероприятий.

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