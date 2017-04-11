События

17:20 11.04.2017

На въезде в Харьков задержан автомобиль, на котором везли боеприпасы из зоны АТО

Сотрудники группы быстрого реагирования батальона "Харьков" вместе с сотрудниками Управления уголовного розыска, Управления превентивной деятельности Харьковского облуправления Нацполиции и СБУ задержали автомобиль Ford, в котором перевозили патроны и гранаты.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, автомобиль был остановлен на въезде в Харьков на посту "Песочин" во вторник около 11:20.

"За рулем находился 39-летний мужчина, в салоне - 35, 56 и 49-летние пассажиры в военной форме. Как выяснили оперативники, оружие транзитом через Харьковскую область перевозили жители Киева и Киевской области из зоны АТО в столицу. Цель транспортировки опасного груза устанавливается", - говорится в сообщении.

При досмотре автомобиля были обнаружены и изъяты патроны различного калибра, гранаты "Ф-1", "РГД-5", выстрелы для подствольных гранатометов.

В отделе коммуникаций не смогли уточнить, являются ли перевозившие боеприпасы люди в военной форме военнослужащими, сославшись на то, что проверка еще продолжается, на месте работает следственно-оперативная группа.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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