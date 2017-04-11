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17:12 11.04.2017

Минобразования разрешило получение экстернатного школьного образования жителями Крыма и зоны АТО

Министерство образования и науки Украины разрешило получение среднего образования в форме экстерната жителями Крыма и зоны проведения антитеррористической операции (АТО).

"Жителей временно оккупированных территорий Крыма и Севастополя, территории проведения АТО и населенных пунктов на линии соприкосновения включили в перечень лиц, которые могут получить среднее образование в форме экстерната", - сказано в сообщении пресс-службы министерства.

Кроме того, получение среднего образования в такой форме министерство разрешило лицам, имеющим статус беженцев; лиц, которым предоставлена временная или дополнительная защита в Украине; лиц, обратившихся с заявлением о признании беженцем или о предоставлении дополнительной или временной защиты.

"Отныне прием заявлений о зачислении на экстернат начинается с 1 сентября. Лица, которые жили или проживают на территории Крыма, неподконтрольных территориях Донбасса или в населенных пунктах на линии соприкосновения, смогут подавать заявления на протяжении всего календарного года. Жители этих территорий также получили возможность отправлять скан-копию заявления по электронной почте или по факсу", - говорится в сообщении.

Кроме того, лично заявление может подать несовершеннолетний, который выехал из неконтролируемой территории или населенного пункта на линии соприкосновения в сопровождении родственников или любых других совершеннолетних лиц, которые не являются его законными представителями.

Решение о зачислении на экстернат принимать руководитель учебного заведения - без согласования с местным органом управления образованием.

Отдельно предусмотрено право ученика, который получает образование экстерном, получить одновременно документы о начальном, базовом, полном среднем образовании.

Также ученики, которые хотят экстерном получить одновременно свидетельство о базовом и аттестат о полном общем среднем образовании, отныне не должны будут сдавать годовое оценивание и государственную итоговую аттестацию за оба образовательных уровня. Для получения документов о базовом образовании достаточно сдать годовое оценивание по сокращенному перечню предметов - украинский язык и литература, история Украины, география Украины, правоведение - и государственную итоговую аттестацию.

При этом, чтобы получить аттестат о полном общем среднем образовании, нужно пройти годовое оценивание и государственную итоговую аттестацию полностью.

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