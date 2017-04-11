События

16:57 11.04.2017

Госпогранслужба создала интернет-ресурс для информации о лицах, незаконно въехавших в Крым

Государственная пограничная служба Украины создала и ввела в действие информационный ресурс "Стоп-лист" (http://dpsu.gov.ua/ua/stop_list/), который позволяет граждан сообщать о лицах, которые въехали в оккупированный Крым с нарушением украинского законодательства.

"Отметим, что полученная информация будет использоваться как дополнительная в ходе осуществления погранконтроля и принятия правового решения", - говорится в сообщении пресс-службы погранведомства.

В Госпогранслужбе напомнили, что в соответствии с украинским законодательством, иностранцы, которые нарушили порядок въезда в оккупированный Крым или выезда из него, привлекаются к административной ответственности, также им запрещается въезд в Украину сроком на 3 года.

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