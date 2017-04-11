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16:22 11.04.2017

Проспект Победы в Киеве может снова стать Брест-Литовским проспектом

Киевский городской совет одобрил проект решения о переименовании столичного проспекта Победы в Брест-Литовский проспект.

"Переименовать проспект Победы в Шевченковском, Святошинском и Соломенском районах в Брест-Литовский проспект", - говорится в проекте решения, опубликованном на сайте Киевсовета и подписанном городским головой Виталием Кличко.

Указано, что цель решения - "возвращение исторического названия проспекта". Как ожидается, его принятие будет содействовать возобновлению и сохранению исторически сформированной топонимики Киева.

В настоящее время проект находится на рассмотрении двух профильных комиссий.

Проспект Победы - одна из самых длинных магистралей Киева (11,8 км), тянется от площади Победы до Брест-Литовского шоссе. Проспект известен с первой половины XIX века как Житомирское и Киево-Брестское шоссе. С конца XIX века назывался Брест-Литовским шоссе, в 1964-1985 гг. - Брест-Литовский проспект. Нынешнее название - с 1985 года.

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