События

16:16 11.04.2017

Безопасность и освобождение заложников станут основными вопросами на заседании ТКГ в Минске

Заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет в среду, 12 апреля, в Минске, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер агентству "Интерфакс-Украина".

"Завтра, 12 апреля, в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы. Основные вопросы – безопасность и освобождение заложников", - сказала Д.Олифер.

ВАЖНОЕ

Полиция обеспечит безопасность граждан на массовых мероприятиях в Украине - от Пасхи до Евровидения

Оболонский суд начнет рассматривать дело о госизмене Януковича 4 мая

Пятеро украинских военных ранены в зоне АТО за сутки, боевики осуществили 66 обстрелов

РФ рано или поздно выплатит Украине компенсацию за оккупацию, убежден Гройсман

Порошенко: Наш святой долг перед жертвами нацистских лагерей - не допустить возрождения тоталитаризма

ПОСЛЕДНЕЕ

Проспект Победы в Киеве может снова стать Брест-Литовским проспектом

РФ обладает информацией о подготовке новых провокаций с химоружием в Сирии - Путин

Путин о ситуации с ударами США в Сирии: это сильно напоминает события 2003 года, когда США показывали химоружие, якобы обнаруженное в Ираке

Около 4 млн грн выделено из областного бюджета на реконструкцию диорамы "Битва за Днепр"

В ГП "Документ" надеются на возобновление работы в Киеве до конца текущей недели

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
каталог мужских курток на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА