События

15:31 11.04.2017

Около 4 млн грн выделено из областного бюджета на реконструкцию диорамы "Битва за Днепр"

Впервые за 40 лет существования диорамы "Битва за Днепр" будет проведена реконструкция здания и экспозиции, на что из областного бюджета выделено около 4 млн грн.

"В помещении отремонтируют крышу, освежат полотно и осовременят экспозицию. Такой подход – впервые за всю историю экспозиции. Какой будет диорама в будущем, решают ведущие историки и музейщики Украины. В них – современный взгляд на события Второй мировой", – отметил глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.

Видоизменение диорамы, которая отражает события 1943 года, – поэтапное. Первый шаг – капитальный ремонт крыши, на что из областного бюджета выделено почти 4 млн грн.

"Полотно диорамы повредила вода, которая просачивалась через дырявую крышу. Почти 3 тысячи квадратных метров кровли требуют капитального ремонта. Сначала снимут старый рубероид и залатают трещины. Затем положат современный материал – более устойчивый к влаге и перепадам температуры", – рассказала директор исторического музея Надежда Капустина.

По ее словам, вторая фаза реконструкции – экспертиза художественного полотна, которую проведут специалисты национального реставрационного центра.

Третий этап – наполнение диорамы новыми историческими фактами. По мнению историков, она была создана с односторонней точки зрения советской пропаганды.

Осовременят экспозицию звуковые спецэффекты, световые маркеры, фото героев Второй мировой войны. Хронику боевых событий будет передавать интерактивная карта.

Н.Капустина отметила, что советы дают историки, краеведы и музейщики всеукраинского масштаба. Помогать воплощать задумки будут художники, компьютерщики, дизайнеры.

Общая стоимость реконструкции – почти 8 млн грн.

Диорама "Битва за Днепр" – одна из крупнейших в мире.

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