Два российских военнослужащих погибли в Сирии, еще один ранен

Два российских военнослужащих погибли в Сирии в результате нападения боевиков, сообщает Минобороны РФ.

"Российские военнослужащие контрактной службы, находившиеся в одном из подразделений сирийских войск в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером - российским военным советником, подверглись минометному обстрелу со стороны группы боевиков", - сказано в сообщении ведомства.

"В результате взрыва мины два российских военнослужащих погибли. За жизнь раненого российского военнослужащего продолжают бороться военные медики", - сказано в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс-АВН" во вторник.

"Командованием российские военнослужащие представлены к государственным наградам", - сказано в сообщении.