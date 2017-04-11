События

14:27 11.04.2017

Два российских военнослужащих погибли в Сирии, еще один ранен

Два российских военнослужащих погибли в Сирии в результате нападения боевиков, сообщает Минобороны РФ.

"Российские военнослужащие контрактной службы, находившиеся в одном из подразделений сирийских войск в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером - российским военным советником, подверглись минометному обстрелу со стороны группы боевиков", - сказано в сообщении ведомства.

"В результате взрыва мины два российских военнослужащих погибли. За жизнь раненого российского военнослужащего продолжают бороться военные медики", - сказано в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс-АВН" во вторник.

"Командованием российские военнослужащие представлены к государственным наградам", - сказано в сообщении.

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