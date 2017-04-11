События

14:23 11.04.2017

В обстрелянной школе Марьинки возобновлен учебный процесс

После обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований в школе №2 г.Марьинка Донецкой области возобновлен учебный процесс, сообщается на официальном сайте Национальной полиции Украины.

"Обстрел боевиков начался в 9:05 и продолжался около получаса. Обстрел прекратился, но полицейские остались в школе. После того, как обстрел завершился, правоохранители проверили заведение на наличие разрушений. Занятия в школе были восстановлены в тех классах, окна которых не выходят в ту сторону, откуда ведутся боевые действия", - говорится в сообщении.

В результате обстрела больше всего пострадали улицы Тельманова и Матросова, находящихся вблизи "серой зоны". Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Как сообщалось, начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что утром во вторник боевики начали обстреливать Марьинку, в школе №2 детей с занятий эвакуировали в бомбоубежище. Позже он сообщил, что в 9:45 обстрел прекратился.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, в ходе обстрела позиций сил АТО возле Марьинки боевики применяли гранатометы, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, под огонь попали околицы города. По предварительной информации, под обстрел попали здания по улицам Тельмана и Матросова.

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