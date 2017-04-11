Пятеро украинских военных ранены в зоне АТО за сутки, боевики осуществили 66 обстрелов

Пятеро военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе за минувшие сутки, никто не погиб, подтверждает спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины нет, пятеро военнослужащих получили ранения", - сказал А.Мотузяник на брифинге во вторник в Киеве.

По его словам, боевики 66 раз обстреляли позиции сил АТО в понедельник, из них 8 раз на луганском направлении, 27 – на донецком и 31 – на мариупольском.

Как сообщалось, ранее пресс-центр штаба АТО сообщил, что за минувшие сутки, 10 апреля, боевики 64 раза открывали огонь по позициям ВСУ, в результате чего были ранены пятеро украинских военнослужащих.