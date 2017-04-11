Украина при необходимости разъяснит EBU ситуацию с запретом въезда Самойловой во избежание санкций – Кириленко

Украинская сторона дополнительно разъяснит Европейскому вещательному союзу (EBU) ситуацию с запретом въезда участнице Евровидения-2017 от России Юлии Самойловой в случае возникновения вопроса санкций против Киева, заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

"Это открытый вопрос. Это может иметь какие-то последствия, а может не иметь никаких. Для любых негативных последствий должно быть консолидированное решение Европейского вещательного союза, а это решение предусматривает специальные процедуры, голосования. (…) Считаю, что наша позиция будет воспринята членами ЕВС. Если же после "Евровидения" возникнет вопрос каких-либо санкций против Украины в связи с неучастием России, будем дополнительно разъяснять ситуацию", - сказал В.Кириленко в интервью интернет-изданию "Обозреватель".

Он также заверил, что Украина примет российскую делегацию "на необходимом уровне, если они предложат другого участника, который не нарушал украинское законодательство".

Отвечая на вопрос о том, не попала ли Украина в капкан, на который рассчитывала Россия, выбирая Ю.Самойлову, вице-премьер сказал: "Нет, не кажется. Россия не рассчитывала на участие в "Евровидении" вообще. Они в течение длительного времени искали рецепт, который мог бы наиболее болезненно поразить Украину. Этот рецепт был ими предложен, но это не меняет сути дела. Никто не может требовать от нас нарушения собственного законодательства в угоду России. А это значит, что мы проведем конкурс при участии 42 стран, а не 43".

Как сообщалось, Россия выбрала для участия в Евровидении-2017 певицу Ю.Самойлову с песней "Flame is Burning". Она с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

22 марта Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну Ю.Самойловой как незаконно посетившей оккупированный РФ Крым, на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины.

В Европейском вещательном союзе (EBU) выразили глубокое разочарование этим решением и заявили о намерениях контактировать с Киевом, чтобы все конкурсанты смогли принять в нем участие.

23 марта EBU предложил участвовать Ю.Самойловой в конкурсе Евровидение по видеомосту. Но Первый канал отклонил предложение EBU о дистанционном участии Ю.Самойловой, заявив, что организаторы должны обеспечить выступление певицы в соответствии с регламентом.