События

11:35 11.04.2017

Гражданин Узбекистана Акилов признал вину за теракт в Стокгольме

Гражданин Узбекистана Рахмат Акилов в ходе слушаний в окружном суде Стокгольма признался в совершении теракта в шведской столице 7 апреля, сообщает во вторник шведское телевидение.

"Он сознался в совершении террористического преступления", - сказал адвокат Р.Акилова.

В прошлую пятницу в центре Стокгольма террорист на грузовом автомобиле совершил преднамеренный наезд на пешеходов в центре Стокгольма. В результате атаки четыре человека погибли, а 15 получили ранения.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал инцидент терактом.

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