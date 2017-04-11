Бывший руководитель управления здравоохранения Николаевской ОГА подозревается в попытке получения неправомерной выгоды

Экс-глава управления здравоохранения Николаевской области подозревается в попытке получения неправомерной выгоды при закупке лекарственных средств, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Должностное лицо с целью получения неправомерной выгоды дало устные прямые указания главному врачу одного из медицинских учреждений в письменной форме отказаться от части денег в размере 19 млн грн, выделенных на закупку расходных материалов для гемодиализа с последующим возвратом средств в бюджет для повторного осуществления процедуры закупки, отмечено в сообщении.

Главврач медучреждения отказался выполнять данные указания.

Вследствие обысков, проведенных в медицинском учреждении следователями областной прокуратуры и работниками департамента защиты экономики Национальной полиции в Николаевской области, была изъята документация относительно проведенных тендерных процедур закупок компонентов для гемодиализа и препаратов от диабета.

Прокуратура отправила в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн.

Личность подозреваемого и медицинское учреждение, через которое должностное лицо пыталось получить неправомерную выгоду не уточняется.