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11:18 11.04.2017

Порошенко: Наш святой долг перед жертвами нацистских лагерей - не допустить возрождения тоталитаризма

Президент Украины Петр Порошенко обратился к соотечественникам по случаю Международного дня освобождения узников нацистских лагерей.

"Сегодня мы склоняемся перед светлой памятью миллионов жертв нацизма, невинно казненных в концентрационных лагерях, чтим тех, кто, выдержав невероятные страдания, сумел выжить", - говорится в обращении главы государства.

П.Порошенко напомнил, что прошло более 70 лет, как закончилось "опустошительное военное противостояние" - Вторая мировая война. "Наш святой долг перед жертвами нацистских лагерей и советских гулагов, перед нынешним и будущими поколениями - беречь мир, никогда больше не допустить подобных катастроф и возрождения тоталитаризма", - добавил он.

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