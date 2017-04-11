Порошенко: Наш святой долг перед жертвами нацистских лагерей - не допустить возрождения тоталитаризма

Президент Украины Петр Порошенко обратился к соотечественникам по случаю Международного дня освобождения узников нацистских лагерей.

"Сегодня мы склоняемся перед светлой памятью миллионов жертв нацизма, невинно казненных в концентрационных лагерях, чтим тех, кто, выдержав невероятные страдания, сумел выжить", - говорится в обращении главы государства.

П.Порошенко напомнил, что прошло более 70 лет, как закончилось "опустошительное военное противостояние" - Вторая мировая война. "Наш святой долг перед жертвами нацистских лагерей и советских гулагов, перед нынешним и будущими поколениями - беречь мир, никогда больше не допустить подобных катастроф и возрождения тоталитаризма", - добавил он.