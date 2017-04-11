События

10:18 11.04.2017

СБУ изъяла в зоне АТО боеприпасы российского и советского происхождения

Сотрудники Службы безопасности Украины в очередной раз изъяли в зоне проведения антитеррористической операции боеприпасы российского и советского происхождения.

Как сообщает во вторник пресс-центр СБУ, на окраине села Троицкое (Луганская обл.) правоохранители обнаружили две противопехотные мины ПМН-2 советского производства. Эти боеприпасы в соответствии с Оттавским договором ("Конвенция о применении, накоплении запасов, производстве и передаче противопехотных мин и об их уничтожении"), запрещены для использования в военных конфликтах. Россия, в отличие от Украины, принципиально отказалась подписать этот документ, напомнили в СБУ.

По информации спецслужбы, эти мины поставляются боевикам "ЛНР" с территории России.

Кроме того, в районе Красногоровки (Донецкая обл.) оперативники СБУ изъяли гранату РГО с запалом. По заключению экспертов, она произведена в России в 1995 году.

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