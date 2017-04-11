В Одессе горел причал, огонь уничтожил 15 частных домов

Пожар возник на причале в Одессе ранним утром, огонь уничтожил 15 частных домов на площади 1000 кв.м, пострадал один человек. На данный момент ликвидирован, сообщается на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС отметили, что сложность в борьбе с огнем представляла плотность застройки и отсутствие подъездов к морю для забора воды. На месте был организован забор воды при помощи мотопомп.

Спасатели обнаружили пострадавшего, который во время самостоятельного тушения пожара получил ожоги рук.

В 07.00 пожар локализован, в 07.00 – ликвидирован.

"В результате пожара огнем уничтожены 15 деревянных и металлопластиковых частных домов. Причина возникновения пожара устанавливается", - подчеркивает пресс-служба ГСЧС.