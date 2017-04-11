Полиция устанавливает причины взрыва на улице Владимирской в Киеве

Неизвестные ночью бросили предмет возле офисного помещения по ул. Владимирская в Киеве, произошел взрыв, никто не пострадал, есть повреждения помещений, сообщила спикер ГУ Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик.

"В дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение, что возле офисного помещения неизвестные бросили предмет, который взорвался. В результате повреждены окна и фасады двух зданий и припаркованный рядом автомобиль… Это произошло по ул. Владимирская около полуночи… Пострадавших в результате взрыва нет", - написала она на странице в Фейсбуке.

Следственно-оперативная группа и взрывотехники при обследовании территории обнаружили деформированные фрагменты взрывного устройства, которые отправили на экспертизу.

Сотрудники полиции отработали территорию с целью выявления камер видеонаблюдения, а также подготовили запросы на изъятие их записей. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения.

Сведения о происшествии внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Как сообщает сайт tsn.ua, в здании, возле которого прогремел взрыв, расположены офисы, а на первом этаже – несколько ресторанов. Взорвалось на улице, возле ресторана, который сейчас находится на реконструкции. Кроме того, от взрыва повреждены окна в Институте археологии, пострадали припаркованные рядом автомобили.