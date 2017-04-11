За прошедшие сутки боевики 64 раза открывали огонь по позициям ВСУ, пятеро военнослужащих ранено – штаб

За минувшие сутки боевики 64 раза открывали огонь по украинским позициям в зоне проведения антитеррористической операции, вследствие чего ранены пятеро военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Ситуация в районе проведения АТО усложняется. За минувшие сутки российско-оккупационные войска 64 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины… пятеро военнослужащих сил АТО получили ранения", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

На Мариупольском направлении, по защитникам Водяного, боевики открывали огонь из 122-мм артиллерии, минометов калибра 120-мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. Защитников Новотроицкого обстреливали из минометов калибра 120-мм и гранатометов. По опорным пунктам вблизи Березовой, Марьинки и Красногоровки били из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. По позициям в районе Гнутово и Гранитного стреляли из противотанковых гранатометов. По защитникам Гнутово и Талаковки боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и из вооружения БМП. Морских пехотинцев ВСУ под Широкино обстреливали из стрелкового оружия, а вблизи Марьинки активизировался снайпер боевиков.

На Донецком направлении, по защитникам шахты "Бутовка" били минометы калибра 120-мм и пулеметы крупных калибров. Защитников Авдеевки и Опытного боевики накрывали огнем 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По опорным пунктам вблизи Зайцева, Песков и Луганского стреляли из гранатометов и пулеметов крупных калибров, а украинские позиции в районе Каменки обстреляли из пулеметов больших калибров и стрелкового оружия.

На Луганском направлении, защитников Крымского и Екатериновки противник обстреливал из минометов калибра 82-мм, по защитникам Валуйского, Станицы Луганской и поселка Донец - стреляли из гранатометов. Опорные пункты в районе Лобачева обстреливались из стрелкового оружия.