Движение транспорта через железнодорожный переезд на проспекте Науки временно закроют – КГГА

В Киеве в ночь с 11 на 12 апреля, в связи с ремонтными работами, будет временно перекрыто движение транспорта через железнодорожный переезд на проспекте Науки, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"По информации Юго-Западной железной дороги ОАО "Украинская железная дорога", с 21.00 11 апреля по 8.00 12 апреля 2017 в связи с неотложными ремонтно-путевыми работами движение транспорта через железнодорожный переезд на проспекте Науки будет временно закрыто", – говорится в сообщении на сайте КГГА в понедельник со ссылкой на Коммунальную корпорацию "Киевавтодор."

В мэрии просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута передвижения.