В Запорожье разоблачена схема присвоения средств для переселенцев и финансирования "ДНР"

Прокуратура Запорожской области требует взять под стражу и уволить троих сотрудников районного управления социальной защиты Запорожья, задействованных в преступной схеме финансирования террористов "ДНР" и присвоивших 12 млн грн средств для помощи переселенцам.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры в Запорожской области, трое сотрудников Вознесенского районного управления труда и социальной защиты Запорожья совместно с двумя жителями г.Макеевка (Донецкая обл.) разработали схему завладения бюджетными средствами "путем оформления на основании недостоверных документов на жителей неподконтрольной территории Донецкой области социальных выплат (пенсий)".

"В дальнейшем начисленные средства конвертировались через банкоматы. Часть денег была направлена на финансирование террористической организации "ДНР", - отмечается в сообщении.

Организаторы преступной схемы – двое жителей Донецкой области - по решению суда взяты под стражу, остальные злоумышленники - трое соцработников - на время досудебного следствия отправлены под домашний арест.

Прокуратура Запорожской области обратилась в апелляционный суд с ходатайством об изменении этой меры пресечения на содержание под стражей для предотвращения совершения злоумышленниками преступлений и препятствования установлению объективной истины в деле.

По данным пресс-службы СБУ, с помощью преступной схемы и подставных банковских карт запорожским соцработникам удалось украсть 12 млн грн, выделенных из госбюджета на поддержку переселенцев.