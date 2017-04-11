США заявили об осведомленности РФ о подготовке химатаки в Сирии

Россия знала о том, что Дамаск готовит химическую атаку в провинции Идлиб, утверждает в понедельник информагентство Asssociated Press со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По его словам, "российский беспилотник летал над больницей в Сирии, когда жертвы атаки устремились туда для медицинской помощи". После того, как беспилотник улетел, сообщил собеседник агентства, "произведенный в России истребитель стал бомбить госпиталь, что, как полагают американские официальные лица, было попыткой скрыть факт использования химического оружия".

В то же время, по словам неназванного чиновника, не известно, кто именно управлял истребителем. Хотя он убежден, что "присутствие беспилотника не могло быть совпадением", что Россия "должна была знать о химической атаке и о том, что ее жертвам нужна медицинская помощь".

На прошлой неделе СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб были применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек. В этом США и их союзники обвинили власти Сирии, которые категорически отвергли это обвинение.

В пятницу США нанесли ракетами "Томагавк" удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб.