События

22:30 10.04.2017

Шесть админпротоколов и два уголовных производства – итог празднования 73-й годовщины освобождения Одессы

Сотрудники полиции составили шесть протоколов об административных правонарушениях в отношении пятерых из 16 задержанных во время мероприятий по случаю 73-й годовщины освобождения Одессы от фашистских захватчиков.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, протоколы были составлены по ст. "Мелкое хулиганство", "Нарушение порядка хранения оружия", "Невыполнение законных требований сотрудника полиции".

Кроме того, правоохранители начали два уголовных производства – по ч.2 ст. 296 (хулиганство) и, ч.1 ст. 436 (распространение коммунистической символики) Уголовного кодекса Украины по фактам, зафиксированным на Аллее Славы.

При этом в полиции напомнили, что "любые публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти также является правонарушением, предусмотренным ч.2. ст. 109 Уголовного кодекса Украины".

Как сообщалось, сотрудники полиции задержали 16 участников конфликта на Аллее Славы в Одессе, который возник во время мероприятий по случаю Дня освобождения Одессы от фашистских захватчиков. При этом пресс-служба ВО "Свободы" заявила, что полиция задерживала преимущественно активистов правых организаций.

Как сообщалось, потасовка между активистами патриотических и пророссийских организаций возникла на Аллее Славы у памятника Неизвестному матросу в Одессе, где в понедельник проходили мероприятия, приуроченные к 73-й годовщине освобождения города от фашистских захватчиков. Словесный конфликт между идеологическими оппонентами перерос в потасовку, однако полноценную драку предотвратили сотрудники полиции.

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