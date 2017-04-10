События

22:04 10.04.2017

Два человека погибли в результате стрельбы в одной из школ Калифорнии - полиция

Два человека стали жертвами стрельбы, открытой в одной из школ города Сан-Бернардино (штат Калифорния), сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию.

Кроме того, два человека получили ранения, они госпитализированы. В сообщениях американских СМИ отмечается, что раненые - дети.

При этом правоохранительные органы предполагают, что открывший стрельбу покончил жизнь самоубийством.

Вместе с тем начальник местной полиции сообщил, что нападавший был уничтожен, и угроза миновала.

Другие подробности пока неизвестны.

ВАЖНОЕ

Вопросы экологической угрозы в зоне АТО будут вынесены на международный уровень - Жебривский

Главой правления Общественного ТВ избран экс-глава НТКУ Аласания

Решение Международного суда ООН по обеспечительным мерам в разбирательстве между РФ и Украиной будет объявлено 19 апреля

Двое военных ранены в понедельник в зоне АТО

НС общественного вещания не смог с первого раза избрать главу Общественного ТВ

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко проведет консультации по кандидатуре на пост главы НБУ, если Гонтарева не изменит свое решение - И.Луценко

Боевики обстреляли из тяжелого вооружения окрестности Новотроицкого

Командир подразделения в зоне АТО ранил пьяного агрессивного подчиненного

Один из фигурантов "схем Курченко" подписал соглашение о признании вины

В Украине зарегистрировано около 1,6 млн вынужденных переселенцев

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
цены на спортивное питание на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА