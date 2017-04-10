Два человека погибли в результате стрельбы в одной из школ Калифорнии - полиция

Два человека стали жертвами стрельбы, открытой в одной из школ города Сан-Бернардино (штат Калифорния), сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию.

Кроме того, два человека получили ранения, они госпитализированы. В сообщениях американских СМИ отмечается, что раненые - дети.

При этом правоохранительные органы предполагают, что открывший стрельбу покончил жизнь самоубийством.

Вместе с тем начальник местной полиции сообщил, что нападавший был уничтожен, и угроза миновала.

Другие подробности пока неизвестны.